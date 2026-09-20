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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2ನೇ ದಿನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ; ನಾಳೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ!

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಎರಡನೇ ದಿನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಎರಡನೇ ದಿನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 8:45 PM IST

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ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಭಾರತ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್​ (MMA) ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಪದಕ ಖಚಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿವೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್, ಪಾರ್ಥ್ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶು ಧಿಲ್ಲೋನ್ ತ್ರಿವಳಿ ಪುರುಷರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಿಶ್ರ ಮಾರ್ಷಲ್​ ಆರ್ಟ್ಸ್​ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್, ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಟಿಯೊ ಹುಯಿ ಹೂನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಚಿಕಾ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ. ನಾಳೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಯೋಣ.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ (IANS)

ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಭಾರತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶೂಟಿಂಗ್

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:15: ಹಿಮಾಂಶು ಧಿಲ್ಲೋನ್, ಪಾರ್ಥ್ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್ (ಪುರುಷರ 10 ಮೀ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್)

ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30: ಮೈರಾಜ್ ಖಾನ್, ಅನಂತಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನರುಕಾ ಮತ್ತು ಭಾವತೇಗ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ (ಪುರುಷರ ಸ್ಕೀಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ)

ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30: ಪರಿನಾಜ್ ಧಲಿವಾಲ್, ರೈಜಾ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಚೌಹಾಣ್ (ಮಹಿಳಾ ಸ್ಕೀಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ)

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00: ಪುರುಷರ 10 ಮೀ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ (ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ)

ಮಿಶ್ರ ಮಾರ್ಷಲ್​ ಆರ್ಟ್ಸ್ (MMA)

ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00: ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ vs ಟಿಯೊ ಹುಯಿ ಹೂನ್ (ಸಿಂಗಪುರ) — ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್

ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:15: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಗುಂಪು F)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಪುರುಷರ ತಂಡ ಗುಂಪು F)

ಕಬಡ್ಡಿ

ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45: ಭಾರತ vs ಜಪಾನ್ (ಪುರುಷರ ಗುಂಪು ಎ)

ಸಂಜೆ 4:15: ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪು ಎ)

ಹಾಕಿ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30: ಭಾರತ vs ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ (ಮಹಿಳಾ ಪೂಲ್ ಬಿ)

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30: ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (ಪುರುಷರ ತಂಡ, ಸುತ್ತು 1)

ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆನಿಸ್

ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30: ಆಧ್ಯಾ ತಿವಾರಿ/ಜೇ ಮೀನಾ vs ಚಿವಾ ಚಾವೊ/ಚನ್ರೊಸೆಕಾ ಖುನ್ (ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ) — ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ (IANS)

ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30: ಆಧ್ಯಾ ತಿವಾರಿ/ಜೇ ಮೀನಾ vs ಬಡ್ ನ್ಯಾಮ್‌ಡೋರ್ಜ್/ಎಂಖ್ಖುಸ್ಲೆನ್ ಗನ್‌ಬಾತರ್ (ಮಂಗೋಲಿಯಾ) — ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30: ಆಧ್ಯಾ ತಿವಾರಿ/ಜೇ ಮೀನಾ vs ಕಿಮ್ ಯೆಯೋನ್-ಹ್ವಾ/ಜೇ-ಕ್ಯೂ ಪಾರ್ಕ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ) — ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00: ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ (ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೆ)

ಈಜು

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:32: ರಿಷಬ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ (ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೀಟ್ಸ್)

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:46: ಮಣಿ ಆಕಾಶ್ (ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಟ್ಸ್)

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:50: ಗೀತೇಶ್ ಶಾ (ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಟ್ಸ್)

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:06: ಧನುಷ್ ಸುರೇಶ್ (ಪುರುಷರ 100 ಮೀ ಬ್ರೆಸ್ಟ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೀಟ್ಸ್)

ವುಶು

5:30 am: ನೈಮನ್ ವಾಂಗ್ಸು (ಮಹಿಳೆಯರ ಚಾಂಗ್‌ಕ್ವಾನ್ ಫೈನಲ್)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15: ರೋಸ್ಬಿನಾ ದೇವಿ vs ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾತುನ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ 16ರ ಸುತ್ತು)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:50: ಆರ್ಯನ್ vs ಶಹಜಾದಾ ಸಫಿ (ಪುರುಷರ 56 ಕೆಜಿ 16ರ ಸುತ್ತು)

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45: ಸುಮಿತ್ vs ಬಂಜಾಂಗ್ ಸಿನ್ಸಿರಿ (ಪುರುಷರ 70 ಕೆಜಿ 32ರ ಸುತ್ತು)

ಸೆಪಕ್ ಟಕ್ರಾ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30: ಭಾರತ vs ಜಪಾನ್ (ಪುರುಷರ ತಂಡ ರೆಗು ಗುಂಪು ಬಿ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026: ಇಂದು ಭಾರತ ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ

TAGGED:

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026
ASIAN GAMES DAY 2 SCHEDULE
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
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