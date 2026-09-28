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ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026: 41ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ; ಇಂದು ಪದಕ ಗೆದ್ದದ್ದು ಯಾರು?

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 9ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತ 4 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇಶಾ ಸಿಂಗ್​
ಇಶಾ ಸಿಂಗ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 5:33 PM IST

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ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಜಪಾನ್‌ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 9ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭಾರತದ ಕೆಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಭಾರತ ಎರಡು ಕಂಚು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 41ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ, 18 ಕಂಚು ಮತ್ತು 18 ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಪಿಂಕಿ ಬಲ್ಹಾರ ಕಂಚಿನ ಪದಕ

ಇಂದು ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 78 ಕೆಜಿ ಕುರಾಶ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ಬಲ್ಹಾರಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮೊ ಸುಮಿನ್ ವಿರುದ್ಧ 0-5 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕಂಚಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ.

2018ರ ಜಕಾರ್ತಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕುರಾಶ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ 52 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಲಿಮ್ ಗರಾಮ್ ಅವರನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.

ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್

ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟರ್ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಜಿಯಾವೊ ಜಿಯಾರುಜುವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಬಲ್ ಶೂಟ್-ಆಫ್ ನಂತರ ಇಶಾ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಶೂಟ್-ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೊನೆಯ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಜಿಯಾವೊ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮನು ಭಾಕರ್ 25 ಮೀ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಪದಕವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರನಡೆದರು. ಇದು ಬಹು-ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮನು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ವಿಥ್ಯಾಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ

ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಥ್ಯಾ ರಾಮರಾಜ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 54.75 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಯುಎಇಯ ಮರಿಯಮ್ ಕರೀಮ್ 54.31 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ನ ಅಡೆಲಿನಾ ಜೇಮ್ಸ್ 54.58 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಲೊವ್ಲಿನಾಗೆ ಪದಕ ಖಚಿತ

ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ (75 ಕೆಜಿ) ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸಿಯೊಂಗ್ ಸುಯೆಯಾನ್ ಅವರನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಾಕ್ಸರ್ ಕಳೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಲೊವ್ಲಿನಾ ಜೊತೆಗೆ, ಪರ್ವೀನ್ ಹೂಡಾ (65 ಕೆಜಿ), ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ (80 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ನರಿಂದರ್ ಬರ್ವಾಲ್ (90 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮೂವರೂ ತಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರುಷರ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ವೀರ್​ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ

ಪುರುಷರ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು 3:36.72 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು ಮತ್ತು 3:36.35 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಜುಟೊ ಇಜಾವಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

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