ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026; ಇಂದು ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಪದಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ 10ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಂಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 29, 2026 at 8:55 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ 10ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಐದು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ದೇಶವು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 4x400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಿನದ ಏಕೈಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 52ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಚಿನ್ನ, 21 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 25 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
FIRST ATHLETICS GOLD IS HERE!!!!! 🤩🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 29, 2026
Indian 4x400m Women’s Team won the Gold Medal at Asian Games 2026! 🥇
FINALLY, OUR GIRLS DID IT!!!!!!! 🥹 pic.twitter.com/cQqF2VCdHZ
ಇಂದು ಭಾರತ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳು
- ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: ಮಹಿಳೆಯರ 4x400 ಮೀ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ
- ಶೂಟಿಂಗ್: ನೀರು ಧಂಡಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
- ಶೂಟಿಂಗ್: ಮಹಿಳೆಯರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಆಶಿಮಾ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಕೀರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
- ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್: ಭಾರತದ ನರಿಂದರ್ ಪುರುಷರ 90+ ಕೆಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಬೆಕ್ ಓರಲ್ಬೇ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
- ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: ಮಹಿಳೆಯರ ಹೈಜಂಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
- ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: ಮಿಶ್ರ 4x100 ಮೀ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ.
- ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: ಪುರುಷರ 5000 ಮೀ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
- ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: ಪುರುಷರ 4x400 ಮೀ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಖಚಿತ
- ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್: ಮಹಿಳೆಯರ 65 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ವೀನ್ ಚೀನಾದ ಲಿ ಶು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
- ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್: ಪುರುಷರ 80 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಫಜ್ಲಿದ್ದೀನ್ ಎರ್ಕಿನ್ಬೋವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ನೀರು ಧಂಡಾ
26 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಶೂಟರ್ ನೀರು ಧಂಡಾ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ.
🇮🇳 INDIAN TEAM ALSO BROKE THE NATIONAL RECORD HERE! 🔥🔥🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) September 29, 2026
- Clocked 41.06s to win the Bronze 🥉 https://t.co/Wh06QA9QA3 pic.twitter.com/UQw9Ow3p3x
ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನೀರು ಧಂಡಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 125 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 118 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳಾ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ
ರಿಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಕಿರಣ್ ಪಹಲ್, ಕನ್ನಡತಿ ಪೂವಮ್ಮ ಎಂಆರ್, ಪ್ರಾಚಿ ಮತ್ತು ವಿತ್ಯ ರಾಮರಾಜ್ ಅವರ ಶರವೇಗದ ಓಟ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 3:29.69 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, 3:30.21 ನಿಮಿಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹ್ರೇನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಚೀನಾ 3:31.02 ರೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಹ್ರೇನ್ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 0.52 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿತ್ತು.
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