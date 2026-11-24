ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 5:02 PM IST
ದೋಹಾ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 'ಎ' ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 'ಲಿಸ್ಟ್ ಎ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡ 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶುರುಮಾಡಿ,ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು.
2️⃣8️⃣-ball HUNDRED 💯 Vaibhav Sooryavanshi with the fastest century ever in List A cricket 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/PH0gz2Ylci— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
'ಲಿಸ್ಟ್ ಎ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕಗಳು ಹೀಗಿವೆ..
28 ಎಸೆತ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಭಾರತ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಇ (2026)
29 ಎಸೆತ: ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ (125) - ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ಯಾಸ್ಮೆನಿಯಾ (2023–24)
31 ಎಸೆತ: ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ (149) - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (2014–15) (ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ)
32 ಎಸೆತ: ಸಾಕಿಬುಲ್ ಗನಿ (128*) - ಬಿಹಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (2025–26)
33 ಎಸೆತ: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (125) - ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ (2025–26)
35 ಎಸೆತ: ಅನ್ಮೋಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (115*) - ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (2024–25)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WTC ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಭಾರತದ ಹಾದಿ ಹೇಗಿದೆ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ