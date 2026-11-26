ಇಂದು ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನ: ವೈಭವ್ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 10:16 AM IST
INDA vs SLA Semifinal: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 26, 2026) ದೋಹಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 'ಎ' ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಇಂದು ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಮತ್ತು ಎ ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐔𝐑 𝐀𝐑𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐆𝐇𝐓! 🏆🔥 India A face Sri Lanka A, while Pakistan A take on Bangladesh A in the battle for a shot at the title! ⚡ Watch all the action, TOMORROW 3:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 25, 2026
ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿದೆ?
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಯುವ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಎ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಘರ್ಜಿಸಿತು ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 324.13 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 10 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹರಿದು ಬಂದವು. ಅವರ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರದರ್ಶನ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 16 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 16 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 50.31ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 805 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರ 204 ರನ್ಗಳ ದ್ವಿಶತಕವು ಅವರ ಏಕದಿನ-ಪಂದ್ಯದ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?
ಭಾರತ ಎ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐎𝐀𝐃 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐆𝐎𝐄𝐒 𝐓𝐇𝐑𝐎𝐔𝐆𝐇 𝐒𝐑𝐈 𝐋𝐀𝐍𝐊𝐀 𝐀! ⚔️🔥 Riding high on Vaibhav Sooryavanshi’s historic double ton, India A are ready for the knockout challenge! 💥 Watch India A take on Sri Lanka A in the Semi-Final TOMORROW, 3:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 25, 2026
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ ಎ: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ (ನಾ), ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ (ವಿ.ಕೀ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಹರ್ಷ ದುಬೆ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ, ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ: ನಿಶಾನ್ ಮದುಷ್ಕಾ (ವಿ.ಕೀ), ಪವನ್ ರಥನಾಯಕ (ನಾ), ಲಸಿತ್ ಕ್ರೂಸ್ಪುಲ್ಲೆ, ಸಿನೆತ್ ಜಯವರ್ಧನ, ನಿಪುಣ್ ಧನಂಜಯ, ಜನಿತ್ ಲಿಯಾನಗೆ, ವನುಜಾ ಸಹನ್, ಲಹಿರು ಸಮರಕೋನ್, ರವಿಂದು ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ದುಲಾಜ್ ಸಮುದಿತ, ವಿಜಯಕಾಂತ್ ವ್ಯಾಸಕಾಂತ್, ಗರುಕ ಸಂಕೇತ್, ದುವಿಂದು ರಣತುಂಗ, ಶರುಜನ್ ಷಣ್ಮುಗನಾಥನ್, ಚಾಮಿಕಾ ಹೀನಾಟಿಗಾಲ.
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