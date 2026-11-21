ನಾಳೆ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ; ಸಮಯ, ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ, ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 5:24 PM IST
IND vs PAK Match: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 22 (ನಾಳೆ) ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತ ಎ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳವನ್ನು 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ನಿಂದ ಮಣಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ಯುಎಇಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇದೀಗ ನಾಳೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ 306 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಆಡುವ XI ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃’𝐒 𝐁𝐈𝐆𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋𝐑𝐘 𝐑𝐄𝐓𝐔𝐑𝐍𝐒 𝐓𝐎𝐌𝐎𝐑𝐑𝐎𝐖! 🔥 With India’s explosive generation locked and loaded, expect non-stop fireworks from the very first over! 🚀 Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 on 22nd Nov, 3 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 21, 2026
ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಇದುವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ
ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು 14 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 9 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 5 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತೋರುತ್ತದೆ.
IND A vs PAK A ಪಂದ್ಯ ಯಾವಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ದೋಹಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಎ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ನಾಯಕ), ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ/ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ.
Cricket's biggest rivalry is all set to serve up a 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐛𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫 🍿 Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 on 22nd Nov, 3 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK https://t.co/cuKZxT7FMi— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 21, 2026
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡ: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ (ನಾಯಕ), ಶಹಜೈಬ್ ಖಾನ್, ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಮಾಜ್ ಸದಾಕತ್, ರೋಹೆಲ್ ನಜೀರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಜೀಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ರಾಂಧವಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಸನೈನ್, ಅಹ್ಮದ್ ದಾನಿಯಾಲ್, ಸುಫಿಯಾನ್ ಮೊಕಿಮ್, ಅಲಿ ರಝಾ, ಎಫ್
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