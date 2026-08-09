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ಕೊರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ!!

ಭಾರತದ ಯುವ ಶಟ್ಲರ್ ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ ಕೊರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 2026ರ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ
ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 1:43 PM IST

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ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ ಕೊರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 2026ರ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಮಿತಾ, ಚೀನಾದ ಹಾನ್ ಕಿಯಾನ್ ಕ್ಸಿ ಅವರನ್ನು 14-21, 21-14, 21-14 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. 53 ನಿಮಿಷಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಸೋತ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸತತ ಎರಡು ಗೇಮ್​ ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಮೊದಲ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಮಿತಾ ಕೆಟ್ಟ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್​ನಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಹಾನ್ ಕಿಯಾನ್ ಕ್ಸಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಮೊದಲ ಗೇಮ್​ ಅನ್ನು 21-14 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದ ಅಶ್ಮಿತಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 21-14 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಮೂರನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವು ರೋಚಕ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಅಶ್ಮಿತಾ ಕ್ರಮೇಣ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು 12-11 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-14 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮೊದಲ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಅಶ್ಮಿತಾ: ಕೊರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಲುವು ಚಲಿಹಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್‌ನ ಸೂಪರ್ 300 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಅಸ್ಮಿತಾ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ ಬಂದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.

ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಅಶ್ಮಿತಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಮಕಾವು ಓಪನ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 50ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಮಿತಾ, ಗುವಾಹಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಟೇ-ಸಾಂಗ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸತತ ಎರಡನೇ ವಾರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ತೈಪೆ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

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ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ
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