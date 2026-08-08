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U20 ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​; 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಕೊಟ್ಟ ಆಶಿಶ್!!

ಭಾರತದ ಯುವ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಶಿಶ್ ಯಾದವ್ ವಿಶ್ವ U20 ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾವೆಲಿನ್​ ಥ್ರೋ
ಜಾವೆಲಿನ್​ ಥ್ರೋ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 2:43 PM IST

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ಭಾರತದ ಯುವ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಶಿಶ್ ಯಾದವ್ ವಿಶ್ವ U20 ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆಶಿಶ್ ಈಗ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ 19 ವರ್ಷದ ಆಶಿಶ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಜೋಹಾನ್ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ ಹೇಮನ್ಸ್ 80.50 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಆಶಿಶ್ ಯಾದವ್ 74.09 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಡೊಮಿನಿಕಾದ ಅಡಿಸನ್ ಜೇಮ್ಸ್ 73.89 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದರು.

ಯಾದವ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 69.96 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೂರ 74.09 ಮೀಟರ್ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪದಕವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಟಿ. ಧರಣಿಧರನ್ 72.35 ಮೀಟರ್ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 19 ವರ್ಷದ ಆಶಿಶ್ ಯಾದವ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಂತರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚೋಪ್ರಾ 2016ರಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 86.48 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ದಾಖಲೆ ನೀರಜ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ.

ಆಶಿಶ್​ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆಗಳು: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಟಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಥ್ರೋಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 74.49 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಆಶಿಶ್ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 72.27 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆನಂತರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಡರ್ -20 ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 73.12 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.

ಒರೆಗಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ U-20 ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಆಶಿಶ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 69.87 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದರು, ಆದರೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 74.09 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.

2016 ರಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಶಿಶ್ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ U-20 ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

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TAGGED:

JAVELIN THROW
WORLD ATHLETICS U20
WORLD ATHLETICS U20 CHAMPIONSHIPS
ಜಾವೆಲಿನ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ASHISH YADAV

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