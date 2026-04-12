1034 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಲೆಜಂಡರಿ ಬೌಲರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ!!
ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಇಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದ ಹಾಡುವೊಂದನ್ನು ಜನರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 12, 2026 at 4:15 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಇಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 92 ವರ್ಷದ ಆಶಾ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಅವರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಯುಗವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಶಾ 20 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Remember this when Asha Ji and Brett Lee made music together.
An era doesn’t end it echoes forever.
Thank you for the timeless melodies #AshaBhosle ji.
Om Shanti 🙏
ಆಶಾ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅದು ಯಾವ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ಯು ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಮಿ" ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರೇ ರಚಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರ ಈ ಹಾಡನ್ನು 2006ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,034 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 487, ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 438 ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 109 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 718 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 30, 2012 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 718 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 221 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 380 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 25 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 76 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 310 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 38 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 38 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 25 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು.
