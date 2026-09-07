ಯುಎಸ್ ಓಪನ್; ಟೌನ್ಸೆಂಡ್ ಮಣಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಅರೆನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ!!
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಅರೆನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಯುಎಸ್ನ ಟೌನ್ಸೆಂಡ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 7, 2026 at 10:16 AM IST
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಬಲೆಂಕಾ, ಟೌನ್ಸೆಂಡ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಅವರನ್ನು 6-4, 6-3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ತಾರೆ ಟೌನ್ಸೆಂಡ್ನಿಂದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದು 4-2 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಆ ಆವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದರು.
ಟೌನ್ಸೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 3-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಟ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಬಲೆಂಕಾ ಮುಂದಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ಏಸ್ಗಳು ಮತ್ತು 14 ವಿಜೇತ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಗಾ ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ (ಪೋಲೆಂಡ್) ಕೂಡ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು, 25ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬೌಜ್ಕೋವಾ (ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ) ಅವರನ್ನು 7-6 (7-3), 7-6 (7-3) ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ಮುರಿದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 35 ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
Sabalenka in her element 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) September 6, 2026
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ಗೌಫ್ ಮುನ್ನಡೆ: ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕೊಕೊ ಗೌಫ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಬುಕ್ಸಾ (ಸ್ಪೇನ್) ಅವರನ್ನು 6-3, 6-4 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ರೈಬಾಕಿನಾ (ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್), ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಂಡ್ರೀವಾ (ರಷ್ಯಾ) ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಒಸಾಕಾ (ಜಪಾನ್) ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೈಬಾಕಿನಾ, ಸ್ಟ್ರೋಡುಬ್ಟ್ಸೆವಾ (ಉಕ್ರೇನ್) ಅವರನ್ನು 7-6 (8-6), 6-3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು.
ಒಸಾಕಾ, ಮೆರ್ಟೆನ್ಸ್ (ಬೆಲ್ಜಿಯಂ) ಅವರನ್ನು 6-3, 3-6, 7-5 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೀವಾ, ಬಾರ್ಟುಂಕೋವಾ (ಜೆಕ್) ಅವರನ್ನು 6-2, 7-6 (7-5) ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಹದಿಹರೆಯದ ಜೊವಿಕ್ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತನ್ನು ದಾಟಿದರು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಈಲಾ (ಜೆಕ್) ಅವರನ್ನು 7-5, 3-6, 7-5 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
How good is this!? pic.twitter.com/ocXgXJN3T8— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2026
ಗೌಫ್ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಔಟ್: ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಟೇಲರ್ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಐದು ಸೆಟ್ಗಳ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆರುಂಡೊಲೊ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 4-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಫ್ರಿಟ್ಜ್ 5 ಡಬಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 54 ಅನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಎರರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತರು. ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜ್ವೆರೆವ್ (ಜರ್ಮನಿ) ಟ್ಯಾಬಿಲೊ (ಚಿಲಿ) ಅವರನ್ನು 6-2, 7-6 (7-2), 6-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಜ್ವೆರೆವ್ 10 ಏಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು 44 ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ (ಜರ್ಮನಿ), ಟಿಯಾಫೊ (ಯುಎಸ್ಎ), ಫಿಲ್ಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಖಚನೋವ್ (ರಷ್ಯಾ) ಸಹ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಔಟ್: ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಇವಾನ್ ಲಿಯುಟಾರೆವಿಚ್ (ರಷ್ಯಾ) ಜೋಡಿ 4-6, 7-5, 4-6 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಫೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಬ್ರಿಟನ್) ಜೋಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
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