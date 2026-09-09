ETV Bharat / sports

ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ 2026; ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ

ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಜೆಕ್​ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ
ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 11:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಟೆನಿಸ್​ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬೆಲಾರಸ್​ನ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೆಕ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಅವರನ್ನು 7-6 (7-1), 3-6, 7-6 (10-7) ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ 12 ಏಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು 42 ವಿನ್ಸಿಂಗ್ಸ್​ ಶಾಟ್​ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ 5-2 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಸತತ ಮೂರು ಗೇಮ್​ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಟೈ-ಬ್ರೇಕ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ 6-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 7-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರ ಡಬಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಅವರು 4-2 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-3 ರಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.

ಮೂರನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೊಸ್ಕೋವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4-2 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಬಲೆಂಕಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 4-4 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಟೈ-ಬ್ರೇಕ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಟೈ-ಬ್ರೇಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಬಲೆಂಕಾ 2-0 ನಂತರ 6-3 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಬಳಿಕ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಸತತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಿದರು. ಸ್ಕೋರ್ 6-5 ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಸೆಟ್​ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ರೈಬಾಕಿನಾ (ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್) ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು 13 ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಒಸಾಕಾ (ಜಪಾನ್) ಅವರನ್ನು 6-1, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರೈಬಾಕಿನಾ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಏಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 29 ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ದಾಖಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬ್ರೇಕ್​ ಮಾಡಿದರು. ಒಸಾಕಾ ಐದು ಡಬಲ್ ಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 15 ಅನ್‌ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ದೋಷಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ರೈಬಾಕಿನಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಝೆಂಗ್ ಕ್ವಿನ್ವೆನ್ (ಚೀನಾ) ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕೊಕೊ ಗೌಫ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೊವಿಕ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಅವರನ್ನು 6-1, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಪುರುಷರ ಪಂದ್ಯಗಳು

ಜ್ವೆರೆವ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ: ಎರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜ್ವೆರೆವ್, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಆಟಗಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಡೆರಿ (ಇಟಲಿ) ಅವರನ್ನು 6-2, 6-2, 7-6 (7-3) ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ವೆರೆವ್ 13 ಏಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 43 ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಖಚನೋವ್ (ರಷ್ಯಾ) ಕೂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, 16 ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 14ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಟಿಯಾಫೊ (ಯುಎಸ್‌ಎ) ಅವರನ್ನು 7-5, 4-6, 6-7 (6-8), 6-1, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 9 ಏಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 48 ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಶಾಟ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಮುರಿದರು. ಇತರ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಗ್ಸ್ (ಬೆಲ್ಜಿಯಂ) 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 ರಲ್ಲಿ ಸೆರುಂಡೊಲೊ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಜಾಂಡ್‌ಸ್ಚುಲ್ಪ್ (ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್) 3-6, 6-7 (0-7), 7-6 (9-7), 7-6 (7-3), 6-4 ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕ್ವೆಟ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಭಾರತ!!

TAGGED:

ARYNA SABALENKA US OPEN
ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ 2026
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​
US OPEN 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.