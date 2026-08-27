ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ದ್ರಾವಿಡ್, ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್!!
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮುಂಬರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್ -19 ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಬಹುದಿನಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : August 27, 2026 at 2:19 PM IST
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮುಂಬರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್ -19 ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಬಹುದಿನಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪುತ್ರರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಯಶಬರ್ಧನ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಯಶಬರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ್ ಪುತ್ರ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ - ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನ್ವಯ್ ಅವರನ್ನು ಬಹು - ದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) August 27, 2026
India U19 squad for Australia U19 Men’s Tour of India announced.
The tour consists of three One-Day matches and two Multi-Day fixtures.
Venues 🏟️: Rajkot and Ahmedabad
More Details ▶️ https://t.co/o2pF8bj3RJ
#INDU19vAUSU19 pic.twitter.com/Ud0tvcqaBe
ODI ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ U19 ತಂಡ
ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ (ನಾಯಕ), ಯಶಬರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್ (ಉಪನಾಯಕ), ರಜತ್ ಬಾಘೇಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ವಿಕೆ ವಿನೀತ್, ಕುಶಾಗ್ರ ಓಜಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್, ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್, ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ವಿ. ಯಶ್ವೀರ್, ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್, ಶವಿನ್ ವಿನೋದ್, ಮೋಹಿತ್ ಉಳ್ವ, ಚಿಗುರುಪತಿ ವೆಂಕಟ್, ಕಾವ್ಯಾ ಪಟೇಲ್.
ಬಹುದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ U19 ತಂಡ
ಯಶಬರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್ (ನಾಯಕ), ಲಕ್ಷ ರಾಯಚಂದಾನಿ (ಉಪನಾಯಕ), ಸಾಗರ್ ವಿರ್ಕ್, ಕುಶಾಗ್ರಾ ಓಜಾ, ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್, ಕುಶ್ ಪಟೇಲ್, ಮಾನವ್ ಕೃಷ್ಣ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಭಿಪ್ರಯ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್, ಇಶಾನ್ ಓಂ, ಅಯಾನ್ ಅಕ್ರಮ್, ಪ್ರಣವ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಸಿಂಗ್, ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ, ಆರ್ಯನ್ ಯಾದವ್.
ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್-19 ODI ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2026, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2026, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2026, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30
ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್-19 ನಡುವಿನ ಈ ODI ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಎರಡು ಬಹುದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಹ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ: ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಹು - ದಿನದ ಪಂದ್ಯವು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಬಹು - ದಿನದ ಪಂದ್ಯವು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಬಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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