ತಿಲಕ್​ಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ​;​ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಬೌಲರ್​ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟರ್​ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 11:30 AM IST

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್​ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ನಮನ್ ಧೀರ್ ಜೊತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್​ಚಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಷದೀಪ್​ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ​ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ​ "ಹೇ ಅಂಧೇರಿ ಎಂದು ಕರೆದು ಸನ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿಲಕ್​ ಸನ್​ಸ್ಕರೀನ್​ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 'ಅಂಧೇರೇ' ಎಂದು ಕರೆದಕ್ಕೆ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಅಂಧೇರಿ ಎಂದರೆ ಕತ್ತಲು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದ್ದು, ಇದು ತಿಲಕ್ ಅವರ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು "ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿನ್ನೆ ಧರ್ಮಶಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್​ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂಜಾಬ್​ ನೀಡಿದ್ದ 201 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ಪರ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್​ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿ 75 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಆಫ್​ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ತಲುಪುವು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.

