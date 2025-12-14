ETV Bharat / sports

ಭಾರತದ ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್​​ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ; ಸಿಂಗ್​ ಸ್ವಿಂಗ್​ಗೆ ಭುವಿ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್
ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ (IANS)
December 14, 2025

ಧರ್ಮಶಾಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಸಫಾರಿ ಪಡೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

ಓಪನರ್​ ಆಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್​ 1ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ​ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಡಿಕಾಕ್​ ಆಟಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು.

ಪವರ್​ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಡೆವಾಲ್ಡ್​ ಬ್ರೆವಿಸ್​ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು 2 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್​ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (9), ಕಾರ್ಬಿನ್​ ಬಾಷ್​ (4), ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ (2) ಸಹ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 77 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡ 100ರ ಗಡಿ ತಲುಪುವುದೇ ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾಯಕ ಐಡೆನ್​ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್​ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 100ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವರು 46 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 132.61ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದರು. 18.3ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಡೋನಾವಾನ್​ ಫೆರಿರಾ (20) ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಮಿಂಚಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಂಡ 117 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು.​

ಭಾರತದ ಪರ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​, ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ, ವರುಣ್​ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದರು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಷದೀಪ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ 4 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದರು. ರೀಜಾ​ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ​ ಅರ್ಷದೀಪ್, ಪವರ್​ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಭುವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು.

ಅರ್ಷದೀಪ್ ಪವರ್​ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ​ 68 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ 48 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್ 83 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ 47 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

