ಭಾರತದ ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ; ಸಿಂಗ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಭುವಿ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
Published : December 14, 2025 at 9:12 PM IST
ಧರ್ಮಶಾಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಸಫಾರಿ ಪಡೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 1ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಡಿಕಾಕ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು.
ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು 2 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (9), ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ (4), ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ (2) ಸಹ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 77 ರನ್ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡ 100ರ ಗಡಿ ತಲುಪುವುದೇ ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾಯಕ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 100ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವರು 46 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 132.61ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದರು. 18.3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಡೋನಾವಾನ್ ಫೆರಿರಾ (20) ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಮಿಂಚಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಂಡ 117 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು.
ಭಾರತದ ಪರ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಷದೀಪ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ 2 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರ್ಷದೀಪ್, ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು.
ಅರ್ಷದೀಪ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 68 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 48 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 83 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 47 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 87! ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ 9 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ದಾಖಲೆ