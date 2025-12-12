ETV Bharat / sports

ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 13 ಬೌಲ್​ ಎಸೆದು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಷದೀಪ್​

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್​ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 13 ಬೌಲ್​ ಎಸೆದು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್
ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 11:15 AM IST

Updated : December 12, 2025 at 11:23 AM IST

2 Min Read
Arshdeep Singh Longest Over: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಗುರುವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 11) ಮುಲ್ಲನ್‌ಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 213 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 11ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ ಏಳು ವೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಆ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ವೈಡ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ನಂತರ ಆ ಓವರ್‌ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್‌ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1, 2 ಮತ್ತು 1 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್: ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದು 18 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಟಿ 20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಎಸೆದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2024ರಲ್ಲಿ ಹರಾರೆ ಟಿ20 ಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಓವರ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ 13 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನವೀನ್-ಉಲ್-ಹಕ್ ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಇದನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಿಸಂದಾ ಮಗಲಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಲ್​ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್​ಗಳು

  • 13 - ನವೀನ್ ಉಲ್ ಹಕ್ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಹರಾರೆ, 2024
  • 13 - ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮುಲ್ಲನ್​ಪುರ, 2025
  • 12 - ಸಿಸಂದಾ ಮಗಲಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್, 2021

ಭಾರತ ಆಲೌಟ್​: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 19.1 ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 162 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿ 51 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಆ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (5) ಸಹ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿದವು.​ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (21) ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (17) ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲರಾದರು.

ಆದರೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (62) ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದ ತಿಲಕ್​ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇತರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 19.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಟ್ನಿಲ್ ಬಾರ್ಟ್‌ಮನ್ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೆ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಲುಥೊ ಸಿಪಮಾಲಾ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

Last Updated : December 12, 2025 at 11:23 AM IST

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

