36 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತದ ಅರ್ನವ್!!
ಭಾರತದ ಯುವ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಅರ್ನವ್ ಪಾಪಾರ್ಕರ್ ಅವರು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 9, 2026 at 2:25 PM IST
ಭಾರತದ ಯುವ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಅರ್ನವ್ ಪಾಪಾರ್ಕರ್ ಅವರು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 36 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
18 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ ಬುಧವಾರ ಜಪಾನ್ನ ರಿಯೊ ಟಬಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 52 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 6-2, 6-1 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1990 ರಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಾಪರ್ಕರ್, ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್, ರಾಮನಾಥನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach Boys' Singles quarter-finals at Wimbledon Juniors 2026.#Wimbledon #Tennis🎾 pic.twitter.com/I0W4CDRag0— All India Radio News (@airnewsalerts) July 9, 2026
ಇದಲ್ಲದೇ 2009ರಲ್ಲಿ ಯೂಕಿ ವಂಬ್ರಿ ಅವರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಅಭಿಯಾನದ ನಂತರ ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಾರ್ಕರ್ ಈಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಆಟಗಾರ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಲೀ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ನವ್ ಪಾಪಾರ್ಕರ್ ಯಾರು?
18 ವರ್ಷದ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಅರ್ನವ್ ಪಾಪಾರ್ಕರ್ ಪುಣೆ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಟಿಎಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 19ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಸನ್ನಜಿತ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಬೆಂದ್ರೆ ಟೆನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಿಗೆಲ್ ಬೀವರ್ಸ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಸೊಟೊ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಅಂಡರ್-14 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಲೈಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಅರ್ನವ್ ಟೆನಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಡರ್-16 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 16ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಎಟಿಪಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
2025ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಹ್ರೇನ್ನ ಐಟಿಎಫ್ ಜೆ60 ಮನಾಮ ಮತ್ತು ಜೆ200 ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಐಟಿಎ ಬಾಲಕರ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸತತ 21 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದರು. 2026ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಿದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 20 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
🇮🇳 Arnav Paparkar clicks selfies and signs autographs after his stunning upset of the World No.3 🇺🇸 Keaton Hance at Junior Wimbledon 🤩— Indian Tennis Daily (ITD) (@IndTennisDaily) July 7, 2026
📸 SR28 Sports pic.twitter.com/mBcA0qZVwb
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
ಅರ್ನವ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವದ 3ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕೀಟನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 6-2, 6-3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 6 ಏಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಟಬಾಟಾ ವಿರುದ್ಧವೂ 8 ಏಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು ಮತ್ತು ಅವರ 25 ಫಾಸ್ಟ್-ಸರ್ವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 23 ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
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