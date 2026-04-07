ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಬೆಂಕಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ಪಂತ್​​; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​!!

ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ನೆಟ್ಸ್​ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​
ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 4:37 PM IST

Arjun Tendulkar Bowling Viral Video: ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿ-ಹರಾಜಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ನಿಂದ ಲಕ್ನೋಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೇಡ್​ ಮೂಲಕ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ತಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್​ನ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಸತತ 7 ಯಾರ್ಕರ್‌ ಎಸೆದ ಅರ್ಜುನ್: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಸತತ ಏಳು ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ತನ್ನ ಲೈನ್​ ಮತ್ತು ಲೆಂಥ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಸೆದ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಂಡುಗಳು ಯಾರ್ಕರ್​ ಆಗಿವೆ.

ಪರದಾಡಿದ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಸಮದ್: ಲಕ್ನೋ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಯಾರ್ಕರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಸಮದ್ ಇಬ್ಬರೂ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬದಲಾದ ನಂತರವೂ ಅರ್ಜುನ್ ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಗಮನಿಸಿದರೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಆಡುವ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಲಕ್ನೋ ಆಗಿರಲಿದೆ.

LSG ಪ್ರದರ್ಶನ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಒಂದನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಏ.9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

