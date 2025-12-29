ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವ ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್; ಕಾರ್ಲ್ಸನ್​ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​, ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ಹಂಪಿ-ಎರಿಗಾಸಿ

ನಾರ್ವೆಯ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಡೆ ವಿಶ್ವ ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್​
ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್​ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 5:32 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ನಾರ್ವೆಯ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಡೆ ವಿಶ್ವ ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 13 ಸುತ್ತುಗಳ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ರಷ್ಯಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ವ್ಲಾಡಿಸ್ಲಾವ್ ಆರ್ಟೆಮಿಯೆವ್ 9.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಬಲ ಎದುರಾಳಿಗಳ ನುಡುವೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್​ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನ ಅನೀಶ್ ಗಿರಿ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕಾರ್ಲ್‌ಸನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು, ಎರಡನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಒಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರ ಏಕೈಕ ಸೋಲು 7ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಡಿಸ್ಲಾವ್ ಆರ್ಟೆಮಿಯೆವ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಕೊನೆರು ಹಂಪಿ
ಕೊನೆರು ಹಂಪಿ (IANS)

ಕಂಚಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಭಾರತೀಯರು: ಇನ್ನು ಇದೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೆಸಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆರು ಹಂಪಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೆಸಿ ವಿಶ್ವ ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದಂತಕಥೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ನಂತರ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯರಾದರು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಚೆಸ್ ತಾರೆ ಕೊನೆರು ಹಂಪಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು.

ಉಳಿದಂತೆ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ ಗುಕೇಶ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ 8.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 20ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದರು. ನಿಹಾಲ್ ಸರಿನ್ 19ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್‌ಬಾಬು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ 28ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಹಂಪಿಗೆ ಸಿಎಂ ಅಭಿನಂದನೆ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕೊನೆರು ಹಂಪಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, "ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆರು ಹಂಪಿ ಅವರ ಚೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಅರ್ಜುನ್​ ಎರಿಗಾಸಿ
ಅರ್ಜುನ್​ ಎರಿಗಾಸಿ (IANS)

ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. "ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನ್ ಭಾರತದ ಚೆಸ್ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

2025ರ ವಿಶ್ವ ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಲ್‌ಸನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಯಾನ್ ನೆಪೋಮ್ನಿಯಾಚಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

