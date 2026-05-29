ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟ
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಇಂದು 28 ಸದಸ್ಯರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : May 29, 2026 at 3:07 PM IST
FIFA World Cup: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಚ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಸ್ಕಾಲೋನಿ 26 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ವಾರೆಜ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಒಟಮೆಂಡಿ ಮತ್ತು ರೊಡ್ರಿಗೋ ಡಿ ಪಾಲ್, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕಾಲೋನಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ, ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಜೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ವಾರೆಜ್ ಮತ್ತು ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯಾಗೊ ಅಲ್ಮಾಡಾ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಪಾಜ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೌಲೊ ಡೈಬಾಲಾ ತಂಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
𝗛𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗮𝗿𝗲: the squad selected by Lionel Scaloni to defend our crown at the 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/IN5ZJ29bF0— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) May 28, 2026
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಪರೆಡೆಸ್, ರೊಡ್ರಿಗೋ ಡಿ ಪಾಲ್, ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಕ್ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋವಾನಿ ಲೊ ಸೆಲ್ಸೊ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನ್ ಬಾರ್ಕೊ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಫ್ರಾಂಕೊ ಮಸ್ತಾಂಟುವಾನೊ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ರೊಮೆರೊ, ಗೊನ್ಜಾಲೊ ಮಾಂಟಿಯೆಲ್, ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಒಟಮೆಂಡಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಮಿಲಿಯಾನೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೆರೊನಿಮೊ ರುಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜುವಾನ್ ಮುಸ್ಸೊ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಗಳಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಮಿಲಿಯಾನೊ ಅವರ ಗಾಯಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು 'ಜೆ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ತಂಡಗಳಿವೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ
ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಗಳು: ಎಮಿಲಿಯಾನೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್, ಜೆರೊನಿಮೊ ರುಲ್ಲಿ, ಜುವಾನ್ ಮುಸ್ಸೊ.
ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್: ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಬಲೆರ್ಡಿ, ಗೊಂಜಾಲೊ ಮೊಂಟಿಯೆಲ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲಿಯಾಫಿಕೊ, ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರೊಮೆರೊ, ನಿಕೊಲಾಸ್ ಒಟಮೆಂಡಿ, ಫಕುಂಡೊ ಮೆಡಿನಾ, ನಹುಯೆಲ್ ಮೊಲಿನಾ.
ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು: ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಪರೆಡೆಸ್, ರೋಡ್ರಿಗೋ ಡಿ ಪಾಲ್, ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನ್ ಬಾರ್ಕೊ, ಜಿಯೋವಾನಿ ಲೊ ಸೆಲ್ಸೊ, ಎಕ್ಸಿಕ್ವಿಯೆಲ್ ಪಲಾಸಿಯೊಸ್, ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಲಿಸ್ಟರ್, ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್.
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳು: ಜೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ವಾರೆಜ್, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ನಿಕೋಲಸ್ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್, ಥಿಯಾಗೊ ಅಲ್ಮಾಡಾ, ಗಿಯುಲಿಯಾನೊ ಸಿಮಿಯೋನ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಪಾಜ್, ಜೋಸ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಲೋಪೆಜ್, ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್.
