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ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್: ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಒಟಮೆಂಡಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ (Getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 2:25 PM IST

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2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನ ದುಖದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಡಿಫೆಂಡರ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಒಟಮೆಂಡಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 38 ವರ್ಷದ ಅವರು ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನಂತರ ತಮ್ಮ 17 ವರ್ಷಗಳ ಸುವರ್ಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟಮೆಂಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫಲಿತಾಂಶವು ನಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಒಟಮೆಂಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟಮೆಂಡಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2022ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೋಪಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪರ 139 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಆವೃತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಡಿಫೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಟಮೆಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಟಮೆಂಡಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಒಟಮೆಂಡಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟೊ, ವೇಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಫಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತವರು ಕ್ಲಬ್ ರಿವರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿದರು. ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಒಟಮೆಂಡಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಿಫೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಪಯಣ: ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಮೂರು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು.

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TAGGED:

FIFA 2026
ARGENTINA PLAYER RETIREMENT
DEFENDER OTAMENDI
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
ARGENTINA

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