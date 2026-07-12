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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್​ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ​

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ vs ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್​ ಪಂದ್ಯ
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ vs ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್​ ಪಂದ್ಯ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 11:56 AM IST

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ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು 3-1 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ನಿಗದಿತ 90 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ 1-1 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 10 ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪರ ಜೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ವಾರೆಜ್ 112ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ 121ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಮೊದಲ ನಿಮಿಷದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು ಮತ್ತು 10 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ಕೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತು. 67ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ ನ್ಡೋಯ್ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೆಲ್ಲಲು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವು, ಆದರೆ 72ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೀಲ್ ಎಂಬೊಲೊಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಸ್ವಿಸ್ ತಂಡವು 10 ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಗೆಲುವು

112ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಜೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ವಾರೆಜ್ ಅದ್ಭುತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ಕೆ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಭರವಸೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಯಿತು. ಸ್ವಿಸ್ ತಂಡವು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (120+1 ನಿಮಿಷಗಳು) ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಟ: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ARGENTINA BEAT SWITZERLAND
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