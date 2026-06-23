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ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ: ಸತತ 2ನೇ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೌಕೌಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ!!

ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೊನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 2 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಯೊನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
ಲಿಯೊನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 10:15 AM IST

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Updated : June 23, 2026 at 10:22 AM IST

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ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ (32ನೇ ಸುತ್ತು) ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಗ್ರೂಪ್ ಜೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ 39ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತಪ್ಪಿದರೂ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 38ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಪಂದ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (90+5 ನಿಮಿಷಗಳು), ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.

ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮೆಸ್ಸಿ; ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 18ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ (16 ಗೋಲುಗಳು) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 18 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಲಿಯನ್​ ಎಂಬಾಪೆ ಮತ್ತು ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್​ ಕ್ಲೋಸ್ ತಲಾ 16 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ರೊನಾಲ್ಡೊ (15 ಗೋಲುಗಳು) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಗೆರ್ಡ್ ಮುಲ್ಲರ್ 14 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸತತ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸತತ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಂಟೈನ್ (1958) ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಜೈರ್ಜಿನ್ಹೋ (1970) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿತು. ಆದರೆ, ಮೆಸ್ಸಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 38ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದು ಚೆಂಡನ್ನು ಸಹ ಆಟಗಾರ ಥಿಯಾಗೊ ಅಲ್ಮಾಡಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಮಾಡಾ ಪಾಸ್​ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿ ನೆಟ್​ಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅರ್ಧಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದೀಗ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಕೌಟ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

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Last Updated : June 23, 2026 at 10:22 AM IST

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LIONEL MESSI RECORD
FIFA WORLD CUP 2026
ARGENTINA
FIFA 2026
ARGENTINA VS AUSTRIA HIGHLIGHTS

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