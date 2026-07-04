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ಕೇಪ್​ ವರ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ!! ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೂ ಗೆಲುವು

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 11:03 AM IST

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ಮಿಯಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯನ್ನು 3-2 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಿಗದಿತ 90 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 1-1 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದವು, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಪ್​ ವರ್ಡೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅನುಮಾನದಂತೆ ಕಾಣತೋಡಗಿತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರೊಮೆರೊ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಗೋಲು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಅವರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಮೆಸ್ಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್​

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. 29ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಲಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್‌ಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಇದು ಮೆಸ್ಸಿಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಏಳನೇ ಗೋಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಾಖಲೆಯ 20ನೇ ಗೋಲಾಯ್ತು. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಗೋಲು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. 59ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡೆರಾಯ್ ಡುವಾರ್ಟೆ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 1-1 ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಬಿಳಿಕ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲುಗಳು ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

92ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮರ್ಟಿನೇಜ್​ ಗೋಲು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 2-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು, ಆದರೆ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಸಹ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿತು. ಸಿಡ್ನಿ ಲೋಪೆಜ್ ಕ್ಯಾಬ್ರಾಲ್ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿ 2-2 ಅಂಕವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು.

ಆದರೆ 111ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ರೊಮೆರೊ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡದ ಡೈನ್ ಬೋರ್ಗೆಸ್ ತಲೆಗೆ ಪಡೆದು ಗೋಲಿಗೆ ಹಾರಿತು. ರೊಮೆರೊ ಅವರ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 3-2 ಮುನ್ನಡೆ ದೊರೆಯಿತು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನ್​ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾಯ್ತು.

ಘಾನಾ ಮಣಿಸಿದ ಕೊಲಂಬಿಯಾ

ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಘಾನಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದ 14ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪರ ಜಾನ್ ಅರಿಯಾಸ್ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರ ನಂತರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಘಾನಾ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ತಂಡದ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಘಾನಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ 'ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16' ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

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