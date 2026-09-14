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ಪಾಕ್​ ಸಚಿವನಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಭಾರತ, ಗೆದ್ದರೂ ಸಿಗದ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​!

ಟಿ-20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆದರೂ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪುರುಷ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೂ ಕಪ್​ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.

ASIA CUP TROPHY
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ (ANI)
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By ANI

Published : September 14, 2026 at 7:50 AM IST

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ದುಬೈ (ಯುಎಇ): ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮಹಿಳಾ ಟಿ-20 ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಕಪ್​ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ!

ಹೌದು. ಹರ್ಮನ್​ ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಯಿತು. ಆದರೆ, ಏಷ್ಯನ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ (ಎಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಚಿವನೂ ಆಗಿರುವ ಮೊಹ್ಸಿನ್​​ ನಖ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಪ್​ ವಿತರಣೆಯಾಗದೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಲಂಕಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರನ್ನರ್​ ಟ್ರೋಫಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?: ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್​ ಅಮೋಲ್​ ಮುಜುಂದಾರ್​ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್​ ಸೈಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್​ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್​ ಹಿಡಿದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾಗೆ ಫೀಲ್ಡರ್​ ಆಫ್​​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಪದಕ ನೀಡಿದರು.

ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್​ ಸಚಿವ ನಖ್ವಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಲಂಕಾ ನಾಯಕಿ ಚಾಮರಿ ಅಟ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ರನ್ನರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕಟ್​ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರ-ಕೋಚ್​: "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಚಿವನಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ. ತಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್​ ಅಮೋಲ್​ ಮುಜುಂದಾರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು. ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಲುವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಟೂರ್ನಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​​ನತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಖ್ವಿಯಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಪುರುಷ ತಂಡ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಟ್ರೋಫಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ ಫೈನಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಕ್​ ಸಚಿವ ಮೊಹ್ಸಿನ್​ ನಖ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು.

ಪಂದ್ಯದ ವಿವರ: ಟಾಸ್​​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 183 ರನ್​ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 39 ಎಸೆತಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್​) ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್​) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​​ಗೆ ದಾಖಲೆಯ 129 ರನ್​ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ವಿಶ್ವ ನಂ.1 ಬೌಲರ್​ ಶ್ರೀಚರಣಿ (20 ರನ್​​ಗೆ 4)ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್​​ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (19 ರನ್​​ಗೆ 3) ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 111 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.

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ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್
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