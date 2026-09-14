ಪಾಕ್ ಸಚಿವನಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಭಾರತ, ಗೆದ್ದರೂ ಸಿಗದ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್!
ಟಿ-20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರೂ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪುರುಷ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೂ ಕಪ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.
By ANI
Published : September 14, 2026 at 7:50 AM IST
ದುಬೈ (ಯುಎಇ): ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮಹಿಳಾ ಟಿ-20 ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಕಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ!
ಹೌದು. ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಚಿವನೂ ಆಗಿರುವ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಪ್ ವಿತರಣೆಯಾಗದೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಲಂಕಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರನ್ನರ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
A flawless campaign capped by sheer brilliance 🇮🇳🥳
Congratulations to #TeamIndia on winning the #WomensAsiaCup 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #INDvSL pic.twitter.com/O3KaZ0oA3p
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?: ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಅಮೋಲ್ ಮುಜುಂದಾರ್ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾಗೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪದಕ ನೀಡಿದರು.
ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ ಸಚಿವ ನಖ್ವಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಲಂಕಾ ನಾಯಕಿ ಚಾಮರಿ ಅಟ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ರನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
Weaved their magic in style 🪄— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
Sree Charani 🤝 Deepti Sharma
Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvSL pic.twitter.com/QOhhCcJ0fy
ಇದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರ-ಕೋಚ್: "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಚಿವನಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ. ತಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಅಮೋಲ್ ಮುಜುಂದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು. ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಲುವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಟೂರ್ನಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಖ್ವಿಯಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಪುರುಷ ತಂಡ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಟ್ರೋಫಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಕ್ ಸಚಿವ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯದ ವಿವರ: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 183 ರನ್ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 39 ಎಸೆತಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್) ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ದಾಖಲೆಯ 129 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ವಿಶ್ವ ನಂ.1 ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀಚರಣಿ (20 ರನ್ಗೆ 4)ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (19 ರನ್ಗೆ 3) ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 111 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
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