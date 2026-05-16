ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಆರ್ಭಟ; ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಚಿನ್ನ
ಸೌದಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಓಟದ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 16, 2026 at 1:10 PM IST
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌದಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಾದ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ನೂರಾ ಬಿಂಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ರಹಮಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೇಟ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ಪುರುಷರ 800 ಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅಫ್ಜಲ್ 1:48.24 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಸ್ವಾರ್ಟ್ (1:48.50) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ, ವರ್ನರ್ ಗೌಸ್ (1:48.75) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪೋಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 800 ಮೀ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ 44.93 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಅಫ್ಜಲ್, 2023ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Mohammed Afsal continues India's rise in middle distance athletics. 🇮🇳
The national record holder clinched the top spot in the men’s 800m at the Saudi Athletics Grand Prix 2026 - a World Athletics Continental Tour Bronze meet in Riyadh - clocking 1:48.24.
ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಇದಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ, 22 ವರ್ಷದ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್, ಪುರುಷರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 20.77 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ (20.87 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು) ಮತ್ತು ಟೋಬಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (21.01 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಇದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮೀ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನಿಮೇಶ್ 10.44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು. 10.42 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಮುಗಿಸಿದ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 10.44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಮುಗಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅನಿಮೇಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 100 ಮೀ (10.18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು) ಮತ್ತು 200 ಮೀ (20.32 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು) ಎರಡರಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಇತರ ಅಥ್ಲೇಟ್ಗಳ ಸಾಧನೆ: ಎಂ. ಕೃಷಿಕ್ ಪುರುಷರ 110 ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 13.90 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು. 60ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೃಷಿಕ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದಾಗಿತ್ತು.
4x100 ಮೀ ರಿಲೇ: ಪುರುಷರ 4x100 ಮೀ ರಿಲೇಯನ್ನು 40.49 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡ, ಆತಿಥೇಯ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು (41.89 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು) ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 5 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದವು.
