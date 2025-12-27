ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ: ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ!
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 27, 2025 at 11:07 AM IST
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದವು.
ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 30ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯಲು ಡೈವ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದಯ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಡಿದರು. ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳಿಕ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 29 ರಂದು ಮುಂಬೈ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಘುವಂಶಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅನುಮಾನವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮುಂಬೈ ತಂಡ 51 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. 332 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ತನ್ನ 280-9 ರನ್ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 331 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ (11) ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾದರೇ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (0) ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ (55 ರನ್), ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ (55 ರನ್), ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ತೋಮರ್ (93 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಶಮ್ಸಿ ಮುಲಾನಿ (48 ರನ್) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬೋರಾ 3 ವಿಕೆಟ್, ನಾಗರಕೋಟಿ, ಮಾಯಾಂಕ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಸುಚಿತ್ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಚೌಧರಿ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್: ಚಂಡೀಗಢ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 367ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರ್ಯನ್ ಜುಯಾಲ್ (134 ರನ್) ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (106*) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ (67 ರನ್ಗಳು) ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಯುಪಿ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 227 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ವಿರಾಟ್ - ಪಂತ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಜರಾತ್-ದೆಹಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಪಂತ್ ಜೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 254 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (77 ರನ್) ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (70) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿ ತಂಡವು 7 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
