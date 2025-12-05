ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ರಸೆಲ್!

ಐಪಿಎಲ್​ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್​ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.​

Published : December 5, 2025 at 3:32 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 4:02 PM IST

Andre Russell IPL Retirement Reason: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ - ಹರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೆಕೆಆರ್​ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ರಸೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಪವರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕ್ರಿಕ್‌ಬಜ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಐಪಿಎಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ, ಜಿಮ್, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ.. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ, ಇದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಸೆಲ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು​.

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, "ನಾನು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸರಿಹೊಂದಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಸೆಲ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ನವೆಂಬರ್​ 30 ರಂದು ರಸೆಲ್​ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, "ಹಾಯ್ ಕೆಕೆಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್. ಕೆಕೆಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಸೆಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ರಸೆಲ್​ ಐಪಿಎಲ್​ ದಾಖಲೆ: ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 140 ಪಂದ್ಯಗಳ 115 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 28.20 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 174.17 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2651 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 121 ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 123 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ರಸೆಲ್ ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 167 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬೌಲರ್ ಆಗಿ, 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.

