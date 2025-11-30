ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್!

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್​
ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್​ (IANS)
ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್​(IPL) ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 4 ತಿಂಗಳು ಸಮಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ತಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನ್​ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ವೆಲ್​, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ, ಜೋಶ್​ ಇಂಗ್ಲಿಸ್,​ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗಳು ಯಾವ ತಂಡ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ರಸೆಲ್ ಅವರನ್ನು​ ಖರೀದಿಸಲು ಆರ್​ಸಿಬಿ, ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ತಂಡಗಳು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್​ ಹಿಟ್ಟರ್​​ ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಟೂರ್ನಿ ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಸೆಲ್ 2014ರಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರಸೆಲ್​ 2 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕೆಕೆಆರ್​ ಸೇರಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: ರಸೆಲ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "12 ಋತುಗಳ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದೇ ಶಕ್ತಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಸೆಲ್​ ಐಪಿಎಲ್​ ದಾಖಲೆ: ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 140 ಪಂದ್ಯಗಳ 115 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 28.20 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 174.17 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2651 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 121 ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 123 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ರಸೆಲ್ ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 167 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬೌಲರ್ ಆಗಿ, 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

