8 ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಣಿಸಿ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅನಹತ್ ಸಿಂಗ್
ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಓಪನ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನಹತ್ ಸಿಂಗ್ 8 ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 2:27 PM IST
ಭಾರತದ ಯುವ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನಹತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಓಪನ್' ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ, 18 ವರ್ಷದ ಅನಹತ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಎಂಟು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೂರ್ ಎಲ್ ಶೆರ್ಬಿನಿ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅನಹತ್, ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಎಲ್ ಶೆರ್ಬಿನಿ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವ ಅನಹತ್, ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಎಲ್ ಶೆರ್ಬಿನಿ ವಿರುದ್ಧ 11-8, 11-8 ಮತ್ತು 11-7 ಅಂತರದ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಪುಟಿದೇಳಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
Clever squash by @noursherbini 👏 She trails 18-year-old Anahat Singh in San Fran 👀 Watch live on https://t.co/UmFPVRgtcJ 📺 https://t.co/JGS77zSiDD— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 22, 2026
ಎಲ್ ಶೆರ್ಬಿನಿ ಎಂಟು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅನಹತ್ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಈ ಗೆಲುವು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಅನಹತ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾಹತ್ಗೆ ಈ ಗೆಲುವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 18 ವರ್ಷದ ಈ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಇದೀಗ 'ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಓಪನ್'ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ರೆಡ್ವುಡ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯವು, 1,43,500 ಡಾಲರ್ಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಿಎಸ್ಎ (ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್) ಗೋಲ್ಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅನಾಹತ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಸಲ್ಮಾ ಹಾನಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೆರ್ಬಿನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಅನಾಹತ್ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿ-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಲ್ಮಾ ಹಾನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
🗣️ "I've grown up watching every single match of hers" The thoughts of India's @Anahat_Singh13 after she claimed the biggest win of her career - beating idol Nour ElSherbini 👇 https://t.co/UDIaalVUg8— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 22, 2026
ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನಹತ್, "ಎಲ್ ಶೆರ್ಬಿನಿ ಅವರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋಚ್ ತಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾ, "ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರೆ, ಗೆಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅನಹತ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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