ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತದ ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್!!
ಭಾರತದ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 26, 2026 at 4:25 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 18 ವರ್ಷದ ಈಕೆ ಕೆನಡಾದ ನಯಾಗರಾ-ಆನ್-ದಿ-ಲೇಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 25ರ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅನಾಹತ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ರುಕಯ್ಯ ಸಲೇಂ ಅವರನ್ನು 11-3, 11-7, 11-9 ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅನಾಹತ್ ಅವರ ಈ ಗೆಲುವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಜೋಶ್ನಾ ಚಿನಪ್ಪ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
INDIA’S ANAHAT SINGH IS WORLD JUNIOR SQUASH CHAMPION 2026! 🏆🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) July 25, 2026
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ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು, ಸಲೇಂಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅನಾಹತ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲೇಂ ಕೂಡ ಬಲವಾದ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದರು, ಆದರೆ ಅನಾಹತ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು.
4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಅನಾಹತ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೋತರು, ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲಿಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಕ್ಲೋಯ್ ಲೋ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಡಾಯ್ಸ್ ಯೆ ಸ್ಯಾನ್ ಲೀ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಗೆಲುವು ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು 2011ರಿಂದ ಸತತ 13 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅನಾಹತ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2010 ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಅಮಂಡಾ ಸೋಭಿ ನಂತರ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಮೊದಲ ಈಜಿಪ್ಟ್ನೇತರ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
India’s National Anthem plays as Anahat Singh wins World Jr Squash C’ship 🏆— The Khel India (@TheKhelIndia) July 26, 2026
Goosebumps. Pride. History. 🇮🇳🫡 pic.twitter.com/vMmj64dDwQ
ಶುಭ ಕೋರಿದ ಮಾಂಡವಿಯಾ: ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಕೂಡ ಅನಾಹತ್ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ! ವಿಶ್ವ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು! ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಹತ್: ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗೆಲುವು ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅನಾಹತ್ ಈಗ ಹಿರಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಹತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿರಿಯ ಪಿಎಸ್ಎ ಟೂರ್ನ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 20ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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