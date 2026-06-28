149 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು! ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿಂಡೀಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್!!
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 28, 2026 at 6:03 PM IST
SL vs WI 1st Test: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಅಮೀರ್ ಜಂಗು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ 149 ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ 401 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 400 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಮೀರ್ ಜಂಗು 373 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 233 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನಾಯಕ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಕೂಡ 184 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು 2016ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 399 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜಾನಿ ಬೈರ್ಸ್ಟೋವ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
Sitting at Top. 🥇🏏— Windies Cricket (@windiescricket) June 27, 2026
A record stand filled with determination and entertainment. ✨💥#WIvSL | #MenInMaroon | #WIOutside pic.twitter.com/R5ZPmIRolJ
ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಜಂಗು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯು ಕಾನ್ರಾಡ್ ಹಂಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ಯಾರಿ ಸೋಬರ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅವರು 1958ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 465 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಜಂಗು ಮತ್ತು ಚೇಸ್ ಜೋಡಿ ಗ್ಯಾರಿ ಸೋಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ ವೊರೆಲ್ (399 ರನ್) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 1991 ರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕ್ರೋವ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಜೋನ್ಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 467 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಆ ದಾಖಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ, ಅವರು 2006 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ದಾಖಲೆಯ 624 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ್ದರು.
ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 308 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಧನಂಜಯ ಸಿಲ್ವಾ (120) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ದಿನೇಶ್ ಚಂಡಿಮಾಲ್ (54) ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ವಿಂಡೀಸ್ ಪರ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೇವ್ಸ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 629 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲೆಹಾಕಿತು. ಅಮೀರ್ ಜುಂಗು 233 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ, ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ 194 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೂರನೇ ದಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. 303 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.
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