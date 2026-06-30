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2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು!

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಆಡಲಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 5:29 PM IST

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ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಸರಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲೂ ರೋಹಿತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನುಭವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಂತಹ ಮೆಗಾ-ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ತಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವವು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರಲಿದೆ."

"ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಂಡವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರಬಹುದು." ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾಯುಡು, ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್​ ಬೀಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸಹ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ರಾಯುಡು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಸಹ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್​ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ರೋಹಿತ್​ ಆಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದ್ದ ರೋಹಿತ್​ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 48 ರನ್​ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 79 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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AMBATI RAYUDU ON ROHIT SHARAM
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