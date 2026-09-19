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WAPL: ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಮರಾವತಿ ಇ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್!

ಮಂಗಳಗಿರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ಎಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.

Amaravati E- Champions made a winning start in WAPL, defeating Vizag Firebirds by 17 runs
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಮರಾವತಿ ಇ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 10:54 PM IST

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ಅಮರಾವತಿ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​​​ನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿ ಇ - ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವೈಜಾಗ್ ತಂಡವು ಅಮರಾವತಿ ಇ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಅಮರಾವತಿ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 163 ರನ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ರಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭವ್ಯವಾದ ಶತಕ (102 ರನ್) ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ದೀಕ್ಷಾ (43 ರನ್) ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಮರಾವತಿ ಇ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಮರಾವತಿ ಇ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ (ETV Bharat)

ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವೈಜಾಗ್ ತಂಡವು 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 146 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅರ್ಧಶತಕ (60 ರನ್) ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆಯೇಷಾ ಸಿಂಗ್ ಔಟಾಗದೇ 35* ಮತ್ತು ಶರ್ವಾನಿ (24 ರನ್) ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅಮರಾವತಿ ಪರವಾಗಿ ದೇವಿಕಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ, ತಾರಿಣಿ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಿತಾ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳಗಿರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಎಪಿಎಲ್ (APL) ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಾರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ, ಇದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಯುವಜನರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

Amaravati E- Champions made a winning start in WAPL, defeating Vizag Firebirds by 17 runs
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್​ನ Womens APL ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)

ನಾರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಎಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ವಿಜಯವಾಡ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಎಸಿಎ (ACA) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಸಿನೇನಿ ಶಿವನಾಥ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸನಾ ಸತೀಶ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ ರಂಗ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೇಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮರಾವತಿ ಇ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಜಾಗ್ ಫೈರ್‌ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು.

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