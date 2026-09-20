WAPL 2026: ಸತತ 2ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್; ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿಂದು ರಾಯಲಸೀಮಾ ಝೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : September 20, 2026 at 7:46 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಯಲಸೀಮಾ ಝೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನಿಗದಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 163 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಯಲಸೀಮಾ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 156 ರನ್ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಸಾಯಿ ಪೂಜಿತಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಕಂಡ್ರೆಗುಲಾ ದೇವಿಕಾ 2, ಸಾಯಿ ದೀಪ್ತಿ ಮತ್ತು ತರಣಿ ಜೋಶಿ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆ ಸಾಯಿ ಪೂಜಿತಾ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
A win worth roaring for! 💙💛🔥— Amaravati E Champions (@AmvtEChampions) September 20, 2026
The Champions brought the heat, owned the moment, and sealed the victory!
Match 01 in the bag. 💪✨#AmaravatieChampions #WAPL2026 #WAPL #WomensCricket pic.twitter.com/ZZ49x64HOH
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಪೂಜಿತಾ
ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ರಾಯಲಸೀಮಾ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಕಂಡಿತು. ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡಂಕಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ವೇಮುಲಪತಿ ಸೇತು ಸಾಯಿ (20 ರನ್) ಮತ್ತು ಶುಭಶ್ರೀ (22 ರನ್) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಸೈನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅದ್ಭುತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಿರಿಶಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ 61 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಯಲಸೀಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ತಂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಯಲಸೀಮಾ ಗೆಲ್ಲಲು 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪೂಜಿತಾ ಪವಾಡ ಮಾಡಿದರು. 15ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. WAPL ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
MATCH 02. WIN BY 7 RUNS. 💙💛🔥— Amaravati E Champions (@AmvtEChampions) September 20, 2026
The Champions make it 2 wins in 2! 🏏💥
A fighting finish and a team effort to seal the win against Rayalaseema Xen Stars.#AmaravatieChampions #WAPL2026 #WAPL #WomensCricket #AndhraCricket #MatchDay #TheChampions pic.twitter.com/lE20PL5FqF
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಂದ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಯಲಸೀಮಾ ರನ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಯಲಸೀಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 15 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು, ದೇವಿಕಾ ಕೇವಲ ಏಳು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು.
ಅಮರಾವತಿ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೀಗಿತ್ತು
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (50) ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ನಾಯಕಿ ನೀರಗಟ್ಟು ಅನುಷಾ (46 ರನ್) ಸಹ ಉತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಕತ್ರಗಡ್ಡ ದೀಕ್ಷಾ (48 ರನ್, 22 ಎಸೆತ) ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರು. ರಾಯಲಸೀಮಾ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿತ ಮತ್ತು ಅನುಷಾ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ
ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ತಂಡ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯಲಸೀಮಾ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ವೈಜಾಗ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 17 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
THREE BALLS. THREE WICKETS. HAT-TRICK! 🔥🏏— Amaravati E Champions (@AmvtEChampions) September 20, 2026
Karri Sai Poojitha delivers an unforgettable over for the Champions! 💙💛#AmaravatieChampions #WAPL2026 #WAPL #WomensCricket #AndhraCricket #KarriSaiPoojitha #HatTrick #TheChampions pic.twitter.com/IljtvxboVV
ಅಮರಾವತಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11: ನೀರಗಟ್ಟು ಅನುಷಾ (ನಾಯಕಿ), ಪರಸ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕತ್ರಗಡ್ಡ ದೀಕ್ಷಾ, ಕಂಡ್ರೇಗುಲ ದೇವಿಕಾ, ಕೆ ಹಂಸ, ಕಟ್ಟ ಮಹಂತಿ ಶ್ರೀ, ಕರ್ರಿ ಸಾಯಿ ಪೂಜಿತ, ತಾರಿಣಿ ಜೋಶಿ, ಅಂಕಂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸರ್ಮಿ, ಸಾಯಿ ದೀಪ್ತಿ
ರಾಯಲಸೀಮೆ ತಂಡ: ಪದ್ಮಜಾ (ನಾಯಕಿ), ವೇಮುಲಪತಿ ಸೇತುಸಾಯಿ, ಸುಭಾ ಶ್ರೀ, ಗ್ರೀಷ್ಮಾ, ಅವುಲಾ ಸಿರಿಶಾ, ಹೇಮಾ ರೋಶಿನಿ, ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅನುಷಾ, ಸಜ್ಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಾಸವಿ ಪಾವನಿ, ಧಾತ್ರಿ, ಮಲಕೊಂಡ ಪೂಜಿತಾ.
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