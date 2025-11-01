ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಮನ್​ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ: ಕೋಚ್ ನಾಗೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ

ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್ ಅಮನ್​​ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಕೋಚ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

AMANJOT KAUR ALL ROUNDER SOUTH AFRICA WOMEN CRICKET TEAM ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ women world cup Fina 2025
ಅಮನ್​​ಜೋತ್ ಕೌರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 1, 2025 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಂಚಕುಲ: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್ ಅಮನ್​​ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಿನಿಶರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೌರ್​ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಿಸಿದ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣದ ಪಂಚಕುಲ ನಿವಾಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏಳು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚಕ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ ನಾಗೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಿನಿಶರ್ ಆಗಬಹುದು. ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ ಬೌಲರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯ ಫಿನಿಶರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಚಕುಲ ಬಳಿಯ ಜಿರಾಕ್‌ಪುರದ ಪಿರ್-ಮುಚ್ಚಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂಗ್ತ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿ, ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AMANJOT KAUR ALL ROUNDER SOUTH AFRICA WOMEN CRICKET TEAM ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ women world cup Fina 2025
ಅಮನ್​​ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ಕೋಚ್ ಗುಪ್ತಾ (ETV Bharat)

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಸೆಕ್ಟರ್ 32 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಚಂಡೀಗಢ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅಮನ್‌ಜೋತ್‌ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಬಳಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮರುದಿನದಿಂದಲೇ, ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೌರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಕೌರ್, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಂತರ, ನಾನು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೌರ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುವುದು ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೌರ್ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚೆಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕಿಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಆಡಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ, ಅವರ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

"ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೂ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಚಕ್ ದೇ ಇಂಡಿಯಾ!" ಎಂದು ಅಮನ್​ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಕೋಚ್ ಗುಪ್ತಾ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ ಭಾರತ-ಪಾಕ್; ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೆನಿಸ್​ ದಂತಕಥೆ, ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ರೋಹನ್​ ಬೋಪಣ್ಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!

TAGGED:

AMANJOT KAUR
ALL ROUNDER
SOUTH AFRICA WOMEN CRICKET TEAM
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್
WOMEN WORLD CUP FINA 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.