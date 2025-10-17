ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹೀಲಿ; ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಲಿಸ್ಸಾ ಹೀಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 17, 2025 at 10:33 AM IST
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 17ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 198 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ತಂಡದ ಪರ ಸೋಭ್ನಾ ಮೋಸ್ತಾರಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 66 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ರುಬ್ಯಾ ಹೈದರ್ (44) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆಸೀಸ್ ಪರ ಆಶ್ಲೇಘ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್, ಸುಥರ್ಲ್ಯಾಂಡ್,ಅಲಾನ ಕಿಂಗ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್ಹಯಾಮ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
ಇನ್ನು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ 24.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಅಲಿಸ್ಸಾ ಹೀಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೇ ಫೊಯಿಬೆ ಲಿಚಿಫೀಲ್ಡ್ (84*) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 202 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹೀಲಿ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಸೀಸ್ ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸ್ಸಾ ಹೀಲಿ 73 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 77 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಹೀಲಿ 20 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 113 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಂಟ್ 76 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ
- 71 ಎಸೆತಗಳು - ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ (2017)
- 73 ಎಸೆತಗಳು - ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (2025)
- 76 ಎಸೆತಗಳು - ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ (2017)
- 77 ಎಸೆತಗಳು - ಆಶ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಂದೋರ್ (2025)
- 79 ಎಸೆತಗಳು - ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ (2022)
ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ: ಹೀಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಡೆಬ್ಬಿ ಹಕ್ಲಿ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) 1997 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಲಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಐದು ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳು
|ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು
|ದೇಶ
|ಶತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
|05
|ಸೂಜಿ ಬೇಟ್ಸ್
|ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
|04
|ಜಾನೆಟ್ ಬ್ರಿಟಿನ್
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
|04
|ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
|04
|ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|04
