ETV Bharat / sports

ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹೀಲಿ; ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅಲಿಸ್ಸಾ ಹೀಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲಿಸ್ಸಾ ಹೀಲಿ
ಅಲಿಸ್ಸಾ ಹೀಲಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ 17ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 10 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 198 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ತಂಡದ ಪರ ಸೋಭ್ನಾ ಮೋಸ್ತಾರಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 66 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ರುಬ್ಯಾ ಹೈದರ್​ (44) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆಸೀಸ್​ ಪರ ಆಶ್ಲೇಘ್​ ಗಾರ್ಡ್ನರ್​, ಸುಥರ್​ಲ್ಯಾಂಡ್​,ಅಲಾನ ಕಿಂಗ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್​ಹಯಾಮ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಇನ್ನು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ 24.5 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಾದ ಅಲಿಸ್ಸಾ ಹೀಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೇ ಫೊಯಿಬೆ ಲಿಚಿಫೀಲ್ಡ್ (84*)​ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 202 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹೀಲಿ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಸೀಸ್​ ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸ್ಸಾ ಹೀಲಿ 73 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 77 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಹೀಲಿ 20 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 113 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಂಟ್ 76 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ

  • 71 ಎಸೆತಗಳು - ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ (2017)
  • 73 ಎಸೆತಗಳು - ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (2025)
  • 76 ಎಸೆತಗಳು - ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ (2017)
  • 77 ಎಸೆತಗಳು - ಆಶ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಂದೋರ್ (2025)
  • 79 ಎಸೆತಗಳು - ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ (2022)

ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ: ಹೀಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಡೆಬ್ಬಿ ಹಕ್ಲಿ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) 1997 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಲಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಐದು ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳು

ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ದೇಶಶತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​05
ಸೂಜಿ ಬೇಟ್ಸ್ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್04
ಜಾನೆಟ್ ಬ್ರಿಟಿನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​04
ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್04
ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ04

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 19 ತಂಡ; ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ 3 ಟೀಮ್​ಗಳ ಫೈಟ್​

TAGGED:

ODI WORLD CUP 2025
ALYSSA HEALY
ALYSSA HEALY ODI RECORD
AUS VS BAN MATCH
WOMENS WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್​ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

LICಯಿಂದ ಎರಡು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಯಾರು ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಹತೆ, ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ: ಆದರೀಗ 20 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕ!; ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.