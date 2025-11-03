ವಾರೇ ವಾ! ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದೀಪ್ತಿ
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Deepti Sharma Record: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. 1978ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ಬಾರಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2005, 2017ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳೆನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು 2025ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟಿಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಘೀಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತ 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು. ಭಾನುವಾರ ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ 215 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 22 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 'ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ದೀಪ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ದೀಪ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಕೆಡವಿದ ಅವರು 5 ವಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ದೀಪ್ತಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 22 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಶುಭಂಗಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ನೀತು ಡೇವಿಡ್ (20 ವಿಕೆಟ್ಗಳು) ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ (36 ವಿಕೆಟ್) ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚು: ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಮಯೋಚಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಗಣನೀಯ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ ದೀಪ್ತಿ 58 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 215 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ದೀಪ್ತಿ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (45) ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (87) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (58) ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (34) ಬ್ಯಾಟಿಮಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 298/7 ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ (101) ಅದ್ಭುತ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 169 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
I̷t̷'̷s̷ ̷c̷o̷m̷i̷n̷g̷ ̷h̷o̷m̷e̷ It stays here! 🏆— Star Sports (@StarSportsIndia) November 2, 2025
Team India creates history in Navi Mumbai to clinch their first ever Women's Cricket World Cup! 💪🏻❤️⭐
[Indian Cricket Team, Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Shafali Verma] pic.twitter.com/i1BkBt08Co
ಆದಾಗ್ಯೂ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಾನರ್ ಡೆರ್ಕ್ಸೆನ್ (37) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದರು. ಈ ಹೊಡೆತದಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 246 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯಿತು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
