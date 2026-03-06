ETV Bharat / sports

ಆಲ್​ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಓಪನ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​! ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​

ಆಲ್​ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಓಪನ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​ ಚೀನಾದ ಲಿ ಶಿ ಫೆಂಗ್​ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​
ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

All England Open Badminton: ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಆಂಗಸ್ ಎನ್‌ಜಿ ಕಾ ಲಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್​ನ ಅಂಕುಸ್ ಎಂಗಾ ಲಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-19 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅಂಕುಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 23-21 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ 21-10 ಅಂತರದಿಂದ ಸೆಟ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್​ನ ಅಂಕುಸ್ ಎಂಗಾ ಲಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು 21-19, 21-10 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಇತರ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಲ್ವಿ ಫರ್ಹಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-19 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರೂ, ನಂತರದ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು 09-21, 17-21 ರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸರಣಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಾತ್ವಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಏರೋನ್ ಥಾಯ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ ಕೈ ಶಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 21-23, 12-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಇಲ್ಲು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಬೇಕಿದೆ.

ಇಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​: ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಲಿ ಶಿ ಫೆಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಿಂಧು ಮಿಸ್​: ಈ ವರ್ಷದ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾತ್ವಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್-ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ತೆರೇಸಾ ಜಾಲಿ-ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಟೂರ್ನಿಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಬೇಕು: ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ

TAGGED:

ALL ENGLAND OPEN BADMINTON
ALL ENGLAND BADMINTON
ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​
LAKSHYA SEN
LAKSHYA SEN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.