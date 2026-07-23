ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರನ ಪಾಲಾದ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿರೀಟ; ಎರಿಗೈಸಿಗೆ ಆಘಾತ!!
ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರ ಅಲಿರೆಜಾ ಫಿರುಜ್ಜಾ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 23, 2026 at 3:55 PM IST
ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರ ಅಲಿರೆಜಾ ಫಿರುಜ್ಜಾ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರೊಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಫಿರುಜ್ಜಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೂರ್ನಿಯಾದ್ಯಂತ ಅಜೇಯವಾಗಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಡ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ 4.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರ ₹25 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಸುಮಾರು US$26,500) ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು FIDE ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ₹75 ಲಕ್ಷ ರೂ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
The crown has a new owner. 👑♟️— Quantbox Chennai Grand Masters (@Chennai_GM) July 22, 2026
From brilliant preparation to fearless execution, Alireza Firouzja conquered one of the strongest fields in world chess to become the Quantbox Chennai Grand Masters Season 4 Champion.
A tournament filled with unforgettable battles. A champion… pic.twitter.com/KMszPzccdL
ಅಬ್ದುಸ್ಸಟೋರೊವ್ಗೆ ಸೋಲು: ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಫಿರುಜ್ಜಾ ಭಾರತದ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ನೋಡಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸ್ಸಟೋರೊವ್ಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಅಬ್ದುಸ್ಸಟೋರೊವ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಗೆಲುವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಷ್ಯಾದ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಆಂಡ್ರೀಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಸ್ಸಟೋರೊವ್ 37ನೇ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಪಂದ್ಯಾದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ಫಿರುಜ್ಜಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಿ 41ನೇ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೇ: ಫಿರುಜ್ಜಾ ಅವರಂತೆಯೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ ಆಟಗಾರ ರಷ್ಯಾದ ಅಬ್ದುಸಟೋರೊವ್ ಆಂಡ್ರೆಕಿನ್. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ನೋಡಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸ್ಸಟೋರೊವ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಾದ ನಿಹಾಲ್ ಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಎಂ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ 3.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಲಯ ತಪ್ಪಿದ ಗುಕೇಶ್: ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಡಿ. ಗುಕೇಶ್, ತಮ್ಮ ತವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಎಲೈಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ ಗುಕೇಶ್, ಆಡಿದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ALIREZA WINS THE CHENNAI GRANDMASTER! 🏆— The Khel India (@TheKhelIndia) July 22, 2026
- India's Arjun Erigisai wins the Bronze 🥉
📸 - @chesscom_in pic.twitter.com/6Sx6DhfBRt
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುಕೇಶ್ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರ ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ (ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ) ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಕೇಶ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು.
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