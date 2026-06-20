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"ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ": ರೆಫರಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ದೂರು!!

ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ರೆಫರಿ ವಿರುದ್ಧ ಫಾಫಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 3:53 PM IST

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ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯದ ರೆಫರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಫಿಫಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೋಲಿಷ್ ರೆಫರಿ ಸೈಮನ್ ಮಾರ್ಸಿನಿಯಾಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ರೆಫರಿಯ ಸಮಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಫಿಫಾ ರೆಫರಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.

ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ನಾಯಕಿ ಐಸಾ ಮಂಡಿ ನಡುವಿನ ಫೌಲ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಬೂಟು ಬಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಜೀರಿಯನ್ನರು ತಕ್ಷಣ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ರೆಫರಿ ಅಥವಾ VAR ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಕ್‌ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸಾ ಅವರನ್ನು ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೆಫರಿಗಳ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೋಚ್ ಹ್ಯೂಗೋ ಬ್ರೂಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿಯಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ರೆಫರಿಗಳು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರಿಗಳ ಯಾವುದೇ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಾಖಲೆಯಾದ 16 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಫಿಫಾದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಕೌಟ್​ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಜೆನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಲ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

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