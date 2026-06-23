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ಜೋರ್ಡಾನ್​​​ ಮಣಿಸಿದ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ನಾಕೌಟ್​ ಕನಸು ಜೀವಂತ

ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತಂಡ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ನಾಕೌಟ್​ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ vs ಜೊರ್ಡಾನ್​ ಪಂದ್ಯ
ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ vs ಜೊರ್ಡಾನ್​ ಪಂದ್ಯ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 1:03 PM IST

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ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತನ್ನ ನಾಕೌಟ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಬೇ ಏರಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮೊದಲು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿ ನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತು ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತಂಡದ ಆಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಜೆ ನಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾಗೆ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ, ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಲು ಗೆಲುವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತ ಸಾಗಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸಹ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು.

ಜಮಾಲ್ ಸೆಲ್ಲಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜೋರ್ಡಾನ್ ತಂಡ 36ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಮೌಸಾ ಅಲ್-ತಮರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಸಾರ್ ಅಲ್-ರಶ್ದಾನ್ ನೆಟ್‌ಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಈ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಜೋರ್ಡಾನ್ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ 44ನೇ ದೇಶವಾಯಿತು.

ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತಂಡ ಪುಟಿದೆದ್ದಿತು. ಅವರು ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 69ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಾದಿರ್ ಬೆನ್‌ಬೌಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ನರ್ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು (1-1) ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರ, ಆಟ ಮುಗಿಯಲು ಕೇವಲ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ 82 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಕಿಕ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಪರ ಅಮೈನ್ ಗೌರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆಟ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು (2-1). ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

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