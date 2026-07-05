ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2026: 29ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು!!
ಶನಿವಾರ ನಡೆದೆದಿದ್ದ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2026ರ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ 29ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 5, 2026 at 1:11 PM IST
ಶನಿವಾರ ನಡೆದೆದಿದ್ದ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2026ರ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ 21 ವರ್ಷದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಈಲಾ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ನ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವೀಯೆಟೆಕ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು!
ಶನಿವಾರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಈಲಾ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ ಅವರನ್ನು 7-6 (11-9), 6-2 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈಲಾ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ನ 16ರ ಸುತ್ತನ್ನು ತಲುಪಿದ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
A moment Alex Eala will never forget. #Wimbledon pic.twitter.com/2tGGkmzNC1— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2026
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಟ್ನಿಂದಲೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಯೆಟೆಕ್ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಕೇವಲ ಎರಡು ಆಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಐದು ಡಬಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 44 ಅನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಎರರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ ತನ್ನದೇ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ಇತರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಮಂಡಾ ಅನಿಸಿಮೋವಾ ಸಹ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಬಾಕಿನಾ (ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್), ಮೆರ್ಟೆನ್ಸ್ (ಬೆಲ್ಜಿಯಂ) ವಿರುದ್ಧ 6-7 (4-7), 1-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೊಕೊ ಗೌಫ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಕ್ಲೇರ್ ಲಿಯು (ಯುಎಸ್ಎ) ಅವರನ್ನು 6-3, 6-7 (5-7), 6-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದರು. ಅಮಂಡಾ (ಯುಎಸ್ಎ) ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಕೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 3-6, 6-2, 6-3 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಉಳಿದಂತೆ, ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್ (ಉಕ್ರೇನ್) ನವರೊ (ಯುಎಸ್ಎ) ಅವರನ್ನು 6-2, 4-6, 6-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಕ್ರೂಗರ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಸ್ನಿಗುರ್ (ಉಕ್ರೇನ್) ಅವರನ್ನು 6-3, 6-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ, ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಪಯೋಲಿನಿ (ಇಟಲಿ) ಸಕ್ಕರಿ (ಗ್ರೀಸ್) ಅವರನ್ನು 6-1, 6-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆದರು, ಆದರೆ ಬೌಜ್ಕೋವಾ (ಜೆಕ್) ಸ್ಯಾಮ್ಸೊನೊವ್ (ರಷ್ಯಾ) ವಿರುದ್ಧ 4-6, 7-6 (7-3), 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಿಗರ್ ಡಿಮಿಟ್ರೋವ್ ಐದು ಸೆಟ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟಿಯೊ ಬೆರೆಟ್ಟಿನಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ16ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಡಬಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.
" with my ruffled socks, light-up trainers and chubby cheeks!"— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2026
alexandra eala’s post-match interview is everything 🫶 🇵🇭 pic.twitter.com/pEOTRfmOPB
ಡಬಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸೆರೆನಾ: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ದಂತಕಥೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. 44 ವರ್ಷದ ಸೆರೆನಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ವೀನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಯೆರಾ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) ಮತ್ತು ಒಸೊರಿಯೊ (ಕೊಲಂಬಿಯಾ) ಜೋಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸೆರೆನಾ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಜ್ವೆರೆವ್ ಮುನ್ನಡೆ: ಜರ್ಮನ್ ತಾರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಗಿರೊನ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಅವರನ್ನು 6-2, 7-6 (7-4), 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೊಬೊಲ್ಲಿ (ಇಟಲಿ) ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಚನೋವ್ (ರಷ್ಯಾ) ವಿರುದ್ಧ 0-6, 7-6 (7-4), 6-7 (5-7), 6-2, 6-2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಡಿ ಮಿನೌರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಮತ್ತು ಲೆಹೆಕ್ಕಾ (ಜೆಕ್ಕಾ) ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಡಿ ಮಿನೌರ್, ಜಕಾರಿ (ಯುಎಸ್ಎ) ಅವರನ್ನು 6-2, 5-7, 6-2, 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಲೆಹೆಕ್ಕಾ, ಮುನಾರ್ (ಸ್ಪೇನ್) ಅವರನ್ನು 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
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