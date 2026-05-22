ಸೌದಿ ಪ್ರೋ ಲೀಗ್ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಅಲ್ ನಾಸರ್
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಅಲ್-ನಾಸರ್ ತಂಡವು ಸೌದಿ ಪ್ರೋ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
Published : May 22, 2026 at 11:34 AM IST
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಅಲ್-ನಾಸರ್ ತಂಡವು ಸೌದಿ ಪ್ರೋ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಗುರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ ನಾಸರ್ ತಂಡ ಡಮಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್-ನಾಸರ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಸೌದಿ ಪ್ರೋ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಲ್-ನಾಸರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಅಲ್-ಹಿಲಾಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್-ಫಯ್ಹಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ 1-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್-ಹಿಲಾಲ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಅಲ್-ನಾಸರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್-ನಾಸರ್ ತಂಡ ಡಮಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 86 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಫಯಾಹಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೂ ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
Cristiano Ronaldo 🐐💛— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 21, 2026
The Captain of AlNassr's 20th league title 🏆 pic.twitter.com/eXftBfVH0x
ಇದರೊಂದಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಅಲ್ ನಾಸರ್ ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ ನಾಸರ್ ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇದು 11ನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಋತುವಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರೊನಾಲ್ಡೊ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸೌದಿ ಲೀಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಐದು ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ರೊನಾಲ್ಡೊ 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ ನಾಸರ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಂಡ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ 34ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜೋವೊ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಾನೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ ನಾಸರ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. 52ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲೀ ಕೋಮನ್ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
The moment 🏆💛 pic.twitter.com/WjAZzm3Seo— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 21, 2026
58ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊರ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಡಮಾಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಡಮಾಕ್ಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅದ್ಭುತ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 3-1 ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 81ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ 30 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 28 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್; ಇಂದು RCB ಪರ 190 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಣಕ್ಕೆ; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ SRH!