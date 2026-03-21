ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ!!

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವಾಗಿದ್ದು ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ (IANS)
Published : March 21, 2026 at 5:16 PM IST

Updated : March 21, 2026 at 5:25 PM IST

IPL 2026ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, KKRನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆಕಂತವಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಕ್‌ಬಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. "ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆಕಾಶ್​ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿನಿ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಳ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 11.82 ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು, ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (COE)ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಾಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ (KKR): ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (ನಾಯಕ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಆಂಗ್‌ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ರೋವ್‌ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಅಂಕುಲ್ ರಾಯ್, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಮತಿಶಾ ಪತಿರಾನ, ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಸಿಂಗ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್​, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ದಕ್ಷ ಕರ್ಮ, ಸಾರ್ಥಕ್ ರಂಜನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋಲಂಕಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ.

Last Updated : March 21, 2026 at 5:25 PM IST

