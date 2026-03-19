ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಅಗರ್ಕರ್; ಈಡೇರುತ್ತಾ ಮಿಷನ್​ 2027!!

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್​ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್
ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ajit Agarkar: ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿರುವ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಗರ್ಕರ್​ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅಗರ್ಕರ್​ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಅಗರ್ಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಇವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡವು 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡವೂ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. 2024ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್, 2025ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಂಡವು 2023 ಮತ್ತು 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತಂಡದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಜಯಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗರ್ಕರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ದಾಖಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತವರು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೋಲು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯೊಳಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.

ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಅಗರ್ಕರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯೊಳಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲಿದ್ದು, ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಂಡಳಿ 2027ರವರೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗರ್ಕರ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ 2007ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವ ಸುಂದರ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ರಾತ್ರಾ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

BCCI
IPL 2026
AJIT AGARKAR DEMAND TO BCCI
CRICKET
AJIT AGARKAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.