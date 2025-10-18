ETV Bharat / sports

"ನಮಗೆ ರನ್​ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದ ಅಗರ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋ-ಕೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಗರಂ ​

ರೋಹಿತ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ​

ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್​
ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ajit Agarkar on Rohit Kohli: ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಗರ್ಕರ್​ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್​ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಗರ್ಕರ್ ರೋ-ಕೊ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾದರೂ ಏನು?. ಏಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದುರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. 'ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?' ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು, "'ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ."

"ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ, ಅವರನ್ನು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರನ್​ಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಅಗರ್ಕರ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀಮಗೆ ಟ್ರೋಫಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದಿದ್ದರೇ, ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ (ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ) ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, 'ಅಗರ್ಕರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ?' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವೇಳೆಗೆ ರೋಹಿತ್​ಗೆ 40 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್‌ 38+ ವರ್ಷದವರಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ 42 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಫಿಟ್​ನೆಸ್​ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮ್​ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ": ಪಾಕ್​ಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ, ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಿಂದಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ

TAGGED:

ROHIT KOHLI
ROHIT SHARMA
VIRAT KOHLI
ICC ODI WORLD CUP 2027
AJIT AGARKAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನದ ಓಟ!; 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಬಂಗಾರ: ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು; MOFSL ವರದಿ

ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ & ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್: ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಗಳು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಬ್ಸ್​​! ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ‘ರೀಸ್ಟೈಲ್​’!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.