ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್; ಇದಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಾರಣನಾ.?
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : August 5, 2026 at 12:23 PM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ (ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) ಸತತ ಎರಡು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ತಂಡಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ಎಲ್ಲರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿಷಯವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೋಚ್ ಬದಲು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
🚨BIG UPDATE ON INDIAN CRICKET 🚨— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) August 5, 2026
Ajit Agarkar’s position as chief selector is reportedly under threat, with V. V. S. Laxman emerging as a strong contender to replace him.
Agarkar was expected to get an extension until the 2027 ODI World Cup, but reports about Rohit Sharma… pic.twitter.com/nLP5oDLoiB
ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇವರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಅಗರ್ಕರ್-ಗಂಭೀರ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಾರಣವೇ?
ಭಾರತ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.
🔴 ROHIT SHARMA CONTROVERSY PUTS AJIT AGARKAR CHAIR IN DANGER? 🤯— Sam (@cricsam02) August 5, 2026
- BCCI is considering VVS Laxman as a possible replacement for Ajit Agarkar as chief selector.
- Agarkar's future could depend on India's performance in the Sri Lanka Test series.
- Some BCCI officials… pic.twitter.com/UmoE8a6FN0
ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಕಿಯಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ರೋಹಿತ್ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು ತಂಡದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಪಂದ್ಯ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಎಂದು ಅಗಾರ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಯ್ತು.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಧ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ತಕ್ಷಣ ಅಗರ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಗಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರ್, ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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