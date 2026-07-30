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13 ಸಾವಿರ ರನ್​ಗಳ ​ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!!

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 10:37 AM IST

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ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಹಾನೆ ತಮ್ಮ ​ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 20 ವರ್ಷದ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

38 ವರ್ಷದ ರಹಾನೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಪರ ರಹಾನೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಹಾನೆ ಈ ಋತುವಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ ​ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಹಾನೆ!

ಇನ್​ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಹಾನೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ 278 ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, "ಜೀವನದ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆರಂಭವಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯವಿದೆ. ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಹಾನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೊಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.

ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಬೇಸರ

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಹಾನೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಪಯಣಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಪ್ಬಾಂದವನಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಹಾನೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಸಾಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ನಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಹಾನೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ರಹಾನೆ ರನ್​ ದಾಖಲೆ!

ರಹಾನೆ ಭಾರತ ಪರ 85 ಟೆಸ್ಟ್, 90 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 20 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 35.95 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 8,414 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 15 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 51 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಹಾನೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 212 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರಹಾನೆ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 35 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 30.15 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5,367 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2007ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು 205 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 42 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 14,209 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 192 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6,853 ರನ್ ಮತ್ತು 308 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7,968 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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AJINKYA RAHANE RECORDS
AJINKYA RAHANE RETIREMENT
ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ
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AJINKYA RAHANE

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