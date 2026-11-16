'ಇದೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ'; ರೋಹಿತ್ - ಕೊಹ್ಲಿ ಕುರಿತು ಜಡೇಜಾ ಹೀಗೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜೇಯ ಜಡೇಜಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 16, 2026 at 5:49 PM IST
Ajaya Jadeja on Virat Kohli Rohit Sharma: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.
ವಿರಾಟ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಂಕಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾದರು ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಈ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"An assessment of players like Kohli and Rohit cannot be based on just a single day or a single series. They have been delivering top performances for the last 12 to 14 years on every single tour," Ajay Jadeja said. #NZvIND #TeamIndia https://t.co/Hl8viqxEVl— Circle of Cricket (@circleofcricket) November 16, 2026
"ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಕಳೆದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ, ಅವರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಯಮವಿತ್ತು. ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಏನನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಜಡೇಜಾ ಹೇಳಿದರು.
"ಬೇಗನೆ ಔಟ್ ಆಗುವುದು ಆಟದ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೆಯೂ ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಹಜ. ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವೊಂದೇ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ 'ಉತ್ಸಾಹ' ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದೂ ಇದನ್ನೇ," ಎಂದು ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
ಗಂಭೀರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿದೇಶ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಣಿ ಸೋತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ.
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