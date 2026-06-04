2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ AI ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ!!
ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂದು AI ಪರಿಕರಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.
Published : June 4, 2026 at 1:22 PM IST
FIFA World Cup 2026: ಫಿಫಾ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು 6 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ನೇಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರ ಕೆಲ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ತಾರಾಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿವಿಧ AI ಪರಿಕರಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರು ಯಾರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವು ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ AI ಪರಿಕರಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. 2018ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, 2022ರ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ AI ಪರಿಕರಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫವೆರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿದಿವೆ.
AI ಟೂಲ್ ಕೋ-ಪೆಲೆಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್, ಅವರ ಯುವ ತಂಡ ಮತ್ತು ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋ-ಪೆಲೆಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ChatGPTಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನೇ ಫೆವರಿಟ್ ಆಗಿಸಿದೆ. ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಕೋಚ್ ಡಿಡಿಯರ್ ಡೆಸ್ಚಾಂಪ್ಸ್ ಅವರ ಅನುಭವವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ತಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ.
ಜೆಮಿನಿಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜೆಮಿನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯುರೋ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಆಟದ ಶೈಲಿ, ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ಎಂದು ಜೆಮಿನಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಲ್ಯಾಮಿ ಯಮಲ್ನಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡ ಗತಿಯನ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಸಹ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನೇಮರ್ಗೆ ಗಾಯವು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
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